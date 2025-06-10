Стал известен объем производства Бушерской АЭС с 2013 года

БАКУ /Trend/ - Выработка электроэнергии на Бушерской АЭС на юге Ирана составила 72,4 млн киловатт-часов с 2013 года по 20 марта 2025 года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статистике компании по производству и развитию атомной энергии Ирана.

Согласно статистике, за указанный период в результате деятельности Бушерской АЭС был предотвращен выброс в окружающую среду 78,1 тыс. тонн загрязняющих газов, а также сэкономлено 19,3 тыс. тонн природного газа и 118 млн баррелей сырой нефти.

Отметим, что 1-й блок Бушерской АЭС Ирана начал работу в 2011 году. В 2013 году эксплуатация блока была передана российской атомной компанией иранской компании. С 2013 года на этом блоке произведено максимальное количество электроэнергии -1 тыс. мегаватт-часов. За 10 лет производство электроэнергии на Бушерской АЭС составило более 65 миллиардов киловатт-часов.

Следует добавить, что строительство 2-го и 3-го блоков Бушерской АЭС началось в 2017 году на площади 50 гектаров. После ввода в эксплуатацию каждый из этих блоков будет иметь потенциальную возможность вырабатывать 1057 мегаватт электроэнергии. Ввод в эксплуатацию этих двух блоков позволит сэкономить 10 миллионов баррелей сырой нефти или 1,6 миллиарда кубометров газа в год и предотвратить выброс в окружающую среду 7 миллионов тонн загрязняющих газов.