В сфере газоснабжения Азербайджана будут установлены новые тарифы

БАКУ /Trend/ - Регулируемые цены (тарифы) в секторе газоснабжения Азербайджана будут установлены регулятором с 1 июля 2028 года и опубликованы на его официальном сайте.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О газоснабжении", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Регулируемые цены (тарифы) в секторе газоснабжения следующие:

оптовые тарифы на газ;

тарифы на транспортировку газа;

тарифы на услуги по хранению газа;

тарифы на распределение газа (вступают в силу с 1 января 2027 г.);

розничные тарифы на газ для потребителей;

цены на услуги по подключению к газотранспортной сети;

цены на услуги подключения к газораспределительной сети;

фиксированный тариф.

Ежемесячная составляющая тарифа, применяемая к каждому потребителю, будет считаться фиксированным тарифом в целях покрытия части постоянных затрат, не зависящих от уровня потребления газа.

Регулирование тарифов на распределение газа будет осуществляться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, с 1 января 2027 года по 1 июля 2028 года, а иных тарифов — со дня вступления в силу настоящего закона. С учетом этого, полномочия регулятора будут осуществляться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, до 1 июля 2028 года.

Потери, которые необходимо учитывать при определении цен (тарифов) в секторе газоснабжения, будут рассчитываться в соответствии с правилами, предусмотренными настоящим законом.

С 1 июля 2028 года в целях проведения взаиморасчетов между субъектами газоснабжения и десятками потребителей вопросы, связанные с измерением газа, будут регулироваться правилами коммерческого учета.

Операторы газотранспортной системы, газораспределительной системы и газохранилища, а также оптовые и розничные продавцы газа будут уплачивать регулятору регуляторный сбор. Размер регуляторного сбора и порядок его уплаты будут определяться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, по согласованию с органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, и указанная сумма будет переводиться на счет органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, до 1 июля 2028 года.

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