Азербайджан значительно увеличил в январе-апреле закупки продукции из Китая

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 1,426 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно данным, это на 389,9 миллиона долларов США или на 37,6% больше, чем в те же месяцы 2024 года.

За отчетный период торговый оборот с Китаем составил 8,43% от общего торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял четвертую строчку среди стран, с которыми Азербайджан провел наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-апреле текущего года был зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Китай на сумму 25 миллионов долларов. Это на 18,7 миллиона долларов США или в 4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В то же время за отчетный период были выполнены импортные операции из Китая в Азербайджан на сумму 1,4 миллиарда долларов США, что на 371,2 миллиона долларов США или на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таким образом, за отчетный период Китай занял вторую строчку среди стран, импортирующих наибольшее количество продукции в Азербайджан.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 миллиарда долларов США.

Согласно данным, это на 3,3 миллиарда долларов США или на 24,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

Из внешнеторгового оборота 8,785 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, 8,133 миллиарда долларов США - на импорт. Это на 616,1 миллиона долларов США (или 7,5%) и 2,7 миллиарда долларов США (или 48,8%) больше, чем за первые 4 месяца 2024 года, соответственно.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 651,792 миллиона долларов США, что на 2,1 миллиарда долларов США или в 4,15 раза меньше, чем в январе-апреле 2024 года.

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