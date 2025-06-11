Вучич и Зеленский провели встречу на полях саммита в Одессе

БАКУ/ Trend/ - Президент Сербии Александар Вучич встретился с Президентом Украины Володимиром Зеленским в кулуарах саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который проходит в Одессе, передаёт Trend.

О встрече сербский лидер сообщил в соцсети, опубликовав фотографию с Президентом Украины. По его словам, стороны обсудили важность достижения долгосрочного и устойчивого мира, соблюдения международного права и усиления роли дипломатии в решении конфликтов.

Александар Вучич отметил, что беседа была содержательной и откровенной, обсуждались ключевые геополитические вызовы, стоящие перед Европой и всем миром. Лидеры также подчеркнули необходимость тесного сотрудничества стран в различных сферах.

Выступая на саммите, Президент Сербии заявил, что интенсификация диалога и достижение мира являются основополагающим условием для решения всех других открытых вопросов. Он добавил, что достижение мира становится всё более настоятельной необходимостью.