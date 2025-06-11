Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 июня.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9406 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0434 маната, а 100 российских рублей — 2.1689 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7 1 евро EUR 1.9406 1 австралийский доллар AUD 1.107 1 белорусский рубль BYN 0.5655 1 болгарский леви BGN 0.9926 1 дирхам ОАЭ AED 0.4629 100 южнокорейских вон KRW 0.1241 1 чешская крона CZK 0.0784 1 китайский юань CNY 0.2365 1 датская крона DKK 0.2602 1 грузинский лари GEL 0.6239 1 гонконгский доллар HKD 0.2166 1 индийская рупия INR 0.0199 1 британский фунт стерлингов GBP 2.2922 10000 иранских риалов IRR 0.0264 1 шведская крона SEK 0.177 1 швейцарский франк CHF 2.0662 1 израильский шекель ILS 0.4863 1 канадский доллар CAD 1.2426 1 кувейтский динар KWD 5.5498 100 казахских тенге KZT 0.3344 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0195 100 венгерских форинтов HUF 0.4839 1 молдавский лей MDL 0.0986 1 норвежская крона NOK 0.168 100 узбекских сомов UZS 0.0133 100 пакистанских рупий PKR 0.6019 1 польский злотый PLN 0.4558 1 румынский лей RON 0.3856 100 российских рублей RUB 2.1689 1 сербский динар RSD 0.0166 1 сингапурский доллар SGD 1.3211 1 саудовский риал SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2.3126 1 турецкая лира TRY 0.0434 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0409 100 японских йен JPY 1.1721 1 новозеландский доллар NZD 1.0259

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