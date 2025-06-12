Вырос экспорт ненефтяных товаров через таможню иранской провинции Хормузган
Согласно отчету Таможенной администрации Ирана, экспорт ненефтяных товаров из Ирана за два месяца превысил 20 млн тонн.
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