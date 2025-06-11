Названа дата объявления следующего решения ЦБА по учетной ставке

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародует информацию о следующем решении по параметрам процентного коридора 23 июля.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

"Решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учётом фактической и прогнозируемой инфляции, а также динамики внешних и внутренних факторов риска. Центральный банк и впредь будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения ценовой стабильности.

Информация о следующем решении по параметрам процентного коридора будет обнародована 23 июля 2025 года и в связи с этим будет проведена пресс-конференция",- говорится в информации ЦБА.

Отметим, что решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка была сохранена без изменений на уровне 7,25 процента, нижняя граница коридора процентных ставок - 6,25 процента, а верхняя - 8,25 процента.

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