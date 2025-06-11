Petropars увеличила добычу с 11-й фазы газового месторождения South Pars
За последние десять месяцев добыча газа на 11-й фазе газового месторождения South Pars, являющегося совместным проектом Ирана и Катара, значительно увеличилась.
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