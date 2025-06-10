Европе нужен "план Маршалла" для энергетики - еврокомиссар

БАКУ/Trend/ - Европе нужен "план Маршалла" для энергетики, сказал еврокомиссар ЕС по вопросам климата, "чистого нуля" и чистого роста Вопке Хукстра в своей программной речи на тему «Чистая промышленная сделка: декарбонизация, конкурентоспособность и устойчивость для более устойчивой и процветающей Европы» во время Европейской недели устойчивой энергетики ЕС, сообщает Trend.

«ЕС продолжит инвестировать в технологии, которые обеспечат более чистое, более конкурентоспособное и более самодостаточное будущее. Если мы хотим быть по-настоящему успешными, нам нужно обеспечить работу Чистой промышленной сделки. Нам нужно то, что лежит в основе вашей работы, в основе того, где вы работаете, и то, что я бы назвал "планом Маршалла" для энергетики», - сказал он.

Хукстра отметил, что изменение климата - это суровая реальность для экосистемы.

«Это также во многом экономическая реальность, и, к сожалению, в ближайшие годы она будет только усиливаться. Европа платит за ущерб от изменения климата в размере от 50 до 100 миллиардов долларов в год в плане экономического ущерба. И плохая новость в том, что эта цифра в последующие годы будет только расти, потому что мир и планета нагреваются», — сказал еврокомиссар.

Он отметил, что Европа нагревается примерно в два раза быстрее, чем остальная часть планеты.

«Итак, мы увидим больше разрушений. Мы увидим больше наводнений, больше непогоды, больше событий, которые будут обходиться нам гораздо дороже. И изменение климата также все больше и больше связано с экономической безопасностью, очевидно, с энергетической независимостью, с тем, чтобы никогда больше не быть заложниками таких стран, как Россия.

Речь идет об укреплении нашей цепочки поставок, будь то в сфере технологий или критически важного сырья. И это может быть, - как многие из вас уже знают по сегодняшнему дню и по рабочим местам, на которых вы находитесь, - создание высококачественных рабочих мест в конкурентоспособной круговой экономике, с переходом к чистым технологиям. И поэтому я продолжу подчеркивать, что декарбонизация связана с климатом, конкурентоспособностью и независимостью», — сказал Хукстра.