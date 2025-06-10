В Азербайджане устанавливаются новые правила продажи и потребления газа

БАКУ /Trend/ - Транспортировку газа будет осуществлять оператор газотранспортной системы на основании соответствующего разрешения.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О газоснабжении", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно законопроекту, оператор газотранспортной системы не может заниматься другими видами деятельности, относящимися к сектору газоснабжения (вступает в силу с 1 января 2027 года).

Распределение газа будет осуществляться оператором газораспределительной системы. Оператор газораспределительной системы будет действовать на основании выданного разрешения на распределение газа.

Согласно законопроекту, оператор газораспределительной системы не может заниматься другими видами деятельности, относящимися к сектору газоснабжения (вступает в силу с 1 января 2027 года).

Оптовая продажа газа будет осуществляться оптовым, а розничная продажа газа - розничным продавцом.

Согласно законопроекту, продавцы газа не могут заниматься другими видами деятельности, относящимися к сектору газоснабжения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом (вступает в силу с 1 января 2027 года).

Розничная продажа газа потребителям будет осуществляться на основании договоров купли-продажи, заключаемых между розничным продавцом и потребителем.

Оптовая продажа газа будет осуществляться на основании договоров купли-продажи, заключаемых между оптовым продавцом и розничным продавцом или крупным потребителем.

Продажа газа потребителям будет осуществляться продавцами газа. Особенности реализации газа потребителям будут регламентированы правилами использования газа.

Согласно законопроекту, потребители будут иметь право приобретать газ у продавца газа, действующего на территории страны в соответствии с настоящим законом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу газоснабжения, и нормативными правовыми актами.

Деятельность уполномоченных представителей оператора газотранспортной системы или оператора газораспределительной системы, связанная с посещением мест деятельности субъектов предпринимательства и требованием исполнения условий договоров, будет осуществляться с учетом требований закона "О регулировании проверок в сфере предпринимательской деятельности и защите интересов предпринимателей".

При выявлении уполномоченными представителями оператора газотранспортной системы или оператора газораспределительной системы фактов вмешательства в работу прибора учета газа - газового счетчика субъектов предпринимательской деятельности при снятии показаний счетчика, а также незаконного подключения к соответствующей газовой сети вне установки счетчика (подключения к соответствующей газовой сети без согласия оператора газотранспортной системы или оператора газораспределительной системы), они обязаны принять меры по проведению проверки с учетом требований закона "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательской деятельности, и защите интересов предпринимателей".

Обеспечение потребителей смарт-счетчиками будет осуществляться в соответствии с законом "О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".

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