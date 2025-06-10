Следующий раунд переговоров с США состоится 15 июня - МИД Ирана

БАКУ /Trend/- Очередной раунд непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной проблеме состоится в Омане 15 июня.

Как передает Trend, об этом сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, что по результатам проведенных консультаций, следующий раунд непрямых переговоров между Ираном и США запланирован на воскресенье в Маскате.

Согласно сообщению в Telegram-канале МИД Ирана, глава ведомства Аббас Аракчи 11-12 июня отправится в Норвегию для участия в конференции, которая пройдет в Осло.