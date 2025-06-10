ЕБРР инвестирует в инфраструктуру для интеграции Западных Балкан с ЕС - Маттео Коланджели (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) твердо намерен обеспечить баланс между экономическим ростом и экологической устойчивостью на Западных Балканах.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил региональный директор ЕБРР по Западным Балканам Маттео Коланджели.

"Баланс между экономическим развитием и экологической устойчивостью лежит в основе нашей работы, - отметил Коланджели. - Мы стремимся поддерживать переход к низкоуглеродной, устойчивой экономике, гарантируя, что наши проекты будут способствовать долгосрочной устойчивости".

ЕБРР сосредоточил внимание на внедрении устойчивых практик в ключевых секторах, таких как транспорт и управление отходами. "Мы оказываем поддержку нашим клиентам в разработке проектов, которые повышают устойчивость инфраструктуры к изменению климата, улучшают экологические стандарты и минимизируют выбросы за счёт внедрения энергоэффективных систем", - пояснил региональный директор.

Одним из приоритетов ЕБРР является переход регионального транспорта с автомобильного на железнодорожный - один из наиболее экологичных видов наземного транспорта. Только в Сербии ЕБРР инвестировал в железнодорожный сектор более миллиарда евро. "Наш флагманский проект - высокоскоростная железная дорога Белград-Ниш, в которую мы планируем вложить 550 миллионов евро в ближайшие годы", - добавил он. Ожидается, что проект значительно улучшит транспортную связанность и сократит выбросы CO₂.

В сфере обращения с отходами ЕБРР поддерживает модернизацию систем для повышения эффективности и устойчивости. "Яркий пример - финансирование государственно-частного партнерства "Винча" по превращению отходов в энергию, которое обеспечит 10% потребностей Белграда в отоплении и 5% - в электроэнергии", - сказал Коланджели. Банк также участвует в создании центров обращения с отходами в 47 муниципалитетах Сербии, стимулируя переработку, ликвидацию незаконных свалок и приведение практик в соответствие с экологическими стандартами ЕС.

Кроме финансирования, ЕБРР оказывает техническую помощь государственным органам и коммунальным службам - поддерживает подготовку проектов, внедрение устойчивых практик и укрепление потенциала реализации. "Эти совместные усилия гарантируют, что наши проекты будут способствовать экономическому росту с учётом экологических и социальных последствий, в соответствии с передовой международной практикой", - сказал он.

Повышение потенциала возобновляемых источников энергии

На сегодняшний день банк направил более 1,35 миллиарда евро на поддержку проектов, обеспечивающих свыше 1 гигаватта мощности из возобновляемых источников энергии в регионе. Параллельно с этим ведется работа с правительствами стран над созданием благоприятной нормативно-правовой базы для привлечения дополнительных частных инвестиций.

"В Сербии и Албании мы оказываем поддержку в организации конкурентных и прозрачных аукционов по возобновляемым источникам энергии, - пояснил Коланджели. - Эти аукционы направлены на мобилизацию инвестиций частного сектора, выделение поддержки почти 1,6 ГВт солнечных и ветровых мощностей, а также ускорение внедрения возобновляемых источников энергии в целом".

Помимо электроэнергетики, важным направлением для ЕБРР остается декарбонизация систем централизованного теплоснабжения. "Это один из наших ключевых приоритетов в регионе", - подчеркнул Коланджели.

Флагманским проектом в этой сфере стал солнечно-тепловой комплекс в сербском городе Нови-Сад, на реализацию которого направлено 105 миллионов евро. "В рамках проекта будут применяться технологии крупномасштабного сезонного хранения тепла, тепловые насосы и системы преобразования электроэнергии в тепло. Все это позволит сократить использование ископаемого топлива и улучшить качество воздуха", - сказал он, подчеркнув инновационный характер проекта и его экологическую значимость.

Отдельное внимание уделяется повышению энергоэффективности, в том числе в жилом и общественном секторе. Банк поддерживает проекты модернизации зданий с целью сокращения потребления энергии и повышения общей энергоэффективности.

"В настоящее время мы также готовим проект, ориентированный на многоквартирные дома. Он направлен на достижение максимального эффекта и поддержку перехода на систему оплаты, основанную на фактическом потреблении энергии", - добавил Коланджели.

Интеграция региона с Европейским союзом

Коланджели подчеркнул приверженность банка развитию транспортной инфраструктуры. "ЕБРР активно поддерживает развитие связей как внутри региона, так и между Западными Балканами и Европейским союзом, что является основным драйвером экономического роста и улучшения жизни граждан", - отметил он.

Банк в партнерстве с ЕС и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) реализует ряд проектов по развитию транспортной инфраструктуры, особое внимание уделяя ключевым коридорам, которые являются продолжением Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в регионе. "Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы поддержать страны Западных Балкан в развитии их транспортной инфраструктуры, с акцентом на важнейшие коридоры, являющиеся частью сети TEN-T", - пояснил Коланджели.

К числу важных проектов относятся:

Автомагистраль Ниш-Мердаре в Сербии, часть маршрута 7;

Несколько участков автомагистрали Corridor Vc в Боснии и Герцеговине, соединяющей порт Плоче с Центральной Европой через Сараево;

Восстановление железнодорожных и автодорожных участков коридора VIII в Северной Македонии, улучшение связей с Болгарией;

Модернизация железнодорожного маршрута 10 в Косово, укрепление связей с Северной Македонией и Сербией;

Восстановление железнодорожных связей в Албании между Тираной, Дурресом и международным аэропортом Тираны, а также между Ворой и границей с Черногорией;

Строительство железнодорожного участка Дуррес - Рогожин по коридору VIII в Албании;

Развитие участка автомагистрали Бар-Боляре в Черногории, реконструкция железнодорожной линии Голубовцы-Бар.

"Все наши инвестиции соответствуют целям Парижского соглашения и разрабатываются с соблюдением высоких экологических, социальных стандартов", - добавил Коланджели.

Кроме того, ЕБРР предоставляет техническую помощь в реализации проектов, улучшении управления и внедрении инклюзивных практик. "Мы тесно работаем с правительствами региона для повышения эффективности инфраструктурных операций и стимулирования более широкого участия частного сектора", - отметил он.

Фокус на стартапы: создание инновационной среды в регионе

Кроме того, ЕБРР наращивает поддержку предприятий на ранних стадиях развития на Западных Балканах в рамках более широкой стратегии по стимулированию инноваций и повышения конкурентоспособности региона.

"Опираясь на наш успешный опыт поддержки конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, Банк в последние годы расширил свою деятельность, сосредоточившись на ранней стадии развития предприятий. Мы инвестируем в ряд венчурных фондов и используем накопленный опыт для формирования инновационных экосистем в рамках программы Star Venture", - отметил Коланджели.

С момента запуска программы Star Venture в регионе в 2019 году, было отобрано более 60 стартапов с высоким потенциалом. Эти компании получают индивидуальную поддержку в рамках масштабируемой программы, охватывающей широкий спектр направлений - от стратегического и инвестиционного планирования до помощи в привлечении финансирования, маркетинговых исследований, развития бизнеса, брендинга, продаж и участия в международных мероприятиях по поиску деловых партнеров.

"Программа направлена на повышение эффективности бизнеса и инвестиционной привлекательности стартапов, чтобы они могли привлекать финансирование и выходить на международные рынки", - пояснил он.

Помимо прямой поддержки компаний, ЕБРР также активно работает над укреплением инновационной экосистемы региона. Банк сотрудничает с 24 акселераторами, научно-технологическими парками, финансовыми учреждениями и корпорациями, помогая им наращивать потенциал и становиться более эффективными в работе со стартапами.

"Мы благодарны нашим донорам - Европейскому союзу и Люксембургу - за поддержку этой программы. Они своевременно отреагировали на растущий спрос в бизнес-среде региона и внесли важный вклад в развитие перспективных предприятий на ранней стадии", - добавил Коланджели.

По его словам, основное внимание программы Star Venture и в дальнейшем будет сосредоточено на развитии экосистемы, расширении сотрудничества с венчурными фондами и корпорациями, заинтересованными в инновациях и инвестициях в стартапы, а также на интеграции с другими инвестиционными платформами ЕБРР.

"На сегодня Star Venture оказала прямую поддержку более 350 стартапам на ранней стадии развития в 26 странах, охватывающих Южное и Восточное Средиземноморье, Западные Балканы, Центральную Азию, Восточную Европу, Кавказ и Турцию", - подчеркнул он.

Стартапы, вошедшие в портфель программы, уже привлекли более 550 миллионов долларов инвестиций и расширили свою деятельность на международные рынки, включая США, ОАЭ, страны ЕС, Великобританию и другие.

Содействие МСП в целях углубления экономической интеграции

В заключение представитель банка подчеркнул, что ЕБРР играет ключевую роль в укреплении экономического управления и повышении конкурентоспособности на Западных Балканах.

"Экономическое управление и конкурентоспособность - важнейшие направления, в которых ЕБРР привлекает инвестиции государственного сектора для проведения реформ в области секторального и корпоративного управления", - отметил Коланджели. Он подчеркнул, что работа банка включает реформы регулирования и тесное сотрудничество с государственными партнерами в нескольких странах региона.

Эти инициативы тесно связаны с Планом развития Европейского союза для Западных Балкан, направленным на поддержку соответствия в регионе правилам, стандартам и политике ЕС в рамках подготовки к будущему членству. "Мы включаем политический диалог в наши инвестиции, чтобы гарантировать, что эффект от проектов выходит за рамки финансовой поддержки и способствует структурным реформам", - пояснил он.

Ярким примером такого подхода является Программа содействия реформированию и трансформации управления государственными предприятиями, которая интегрирует политический диалог в проекты государственного сектора, способствуя коммерциализации и устранению структурных ограничений.

Помимо работы с государственным сектором, ЕБРР активно поддерживает микро-, малые и средние предприятия (ММСП), улучшая их доступ к финансированию и консультативным услугам. "Поддержка ММСП через финансирование и бизнес-консультации - еще один ключевой аспект нашей работы, - сказал Коланджели. - Мы стимулируем инновации и конкурентоспособность, помогая предприятиям расти и интегрироваться в общие региональные и европейские рынки".

Консультационные услуги банка получили почти 4000 представителей частного сектора Западных Балкан, что значительно повысило их потенциал в реализации проектов по всему региону.