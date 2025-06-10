Буровая установка Neptun успешно доставлена в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Буровая установка Neptun была успешно доставлена из туркменского сектора Каспийского моря в Азербайджан с участием судов компании ASCO, входящей в состав AZCON Holding.

Как сообщили во вторник Trend в AZCON Holding в буксировке приняли участие суда «Ховсан», «Ховсан 2», «SOCAR 1», «Андога», «Шувалан» и «Мярдякан».

"Сложная морская операция, продолжавшаяся три дня, была успешно выполнена профессиональным экипажем с полным обеспечением мер безопасности",- отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!