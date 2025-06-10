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Буровая установка Neptun успешно доставлена в Азербайджан

Экономика Материалы 10 июня 2025 11:41 (UTC +04:00)
Буровая установка Neptun успешно доставлена в Азербайджан

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Буровая установка Neptun была успешно доставлена из туркменского сектора Каспийского моря в Азербайджан с участием судов компании ASCO, входящей в состав AZCON Holding.

Как сообщили во вторник Trend в AZCON Holding в буксировке приняли участие суда «Ховсан», «Ховсан 2», «SOCAR 1», «Андога», «Шувалан» и «Мярдякан».

"Сложная морская операция, продолжавшаяся три дня, была успешно выполнена профессиональным экипажем с полным обеспечением мер безопасности",- отмечается в сообщении.

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