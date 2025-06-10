В Азербайджане воинское звание курсанта будет приравнено к воинскому званию солдата

БАКУ /Trend/ - Ряд норм, действующих в отношении солдат (матросов), считающихся военнослужащими срочной действительной военной службы, будет применяться и к курсантам.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в законы "Об утверждении Дисциплинарного устава Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

В соответствии с документом, согласно новой статье 30.4-1 закона "О воинской обязанности и военной службе", воинское звание курсанта будет приравниваться к воинскому званию солдата (матроса). Сроки пребывания в запасе военнослужащих, уволенных в запас в воинском звании курсанта, будут исчисляться в соответствии с окончательным предельным возрастом пребывания в запасе, установленным для солдат и матросов.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.