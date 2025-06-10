Как отмена виз повлияет на турпоток из Китая в Азербайджан?

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта".

В последние годы Азербайджан тесно сотрудничает с Китаем с целью укрепления туристического потенциала и продвижения на международных рынках. В частности, внедрение безвизового режима для граждан обеих стран, увеличение прямых рейсов и реализация совместных туристических проектов способствуют развитию этой сферы.

Как это повлияет на туристический поток из Китая в Азербайджан?

В ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по туризму сообщили, что в период постпандемического восстановления количество китайских туристов в 2023 году увеличилось на 552% по сравнению с 2022 годом и достигло 23 153 человек.

"В течение 2024 года число граждан Китайской Народной Республики, посетивших Азербайджанскую Республику, увеличилось на 93% по сравнению с 2023 годом и составило 44 798 человек. За январь-май 2025 года количество граждан Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 68% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. 90% граждан Китая, посетивших Азербайджан в 2024 году, путешествовали с целью туризма. Среди наиболее посещаемых китайцами мест в Азербайджане - исторические и современные архитектурные памятники и культурные объекты в Баку, исторические памятники в Шеки, особенно Дворец шекинских ханов и древние караван-сараи, исторические памятники в Шамахы, такие как мавзолей Дири-Баба и мечеть Джума, в Исмаиллы - Лагич и село Нидж в Габале.

Сферы интересов китайских туристов в Азербайджане и в зарубежных поездках в целом можно объединить в несколько основных групп, включая культурно-историческое наследие (национальные культурные и исторические памятники, древние города, музеи, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО), природу и отдых на свежем воздухе (горы, национальные парки, знакомство с сельской жизнью), экскурсии по городам и шопинг. Китайские туристы обычно планируют свои поездки на длительный срок и предпочитают посетить несколько городов или стран за одну поездку", - отметили в агентстве.

23 апреля 2025 года в Пекине было подписано "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта"

"В настоящее время количество еженедельных рейсов из Китайской Народной Республики в Азербайджанскую Республику из Пекина (AZAL) и Урумчи (China Southern Airlines) достигает 5. В 2024 году из Китая в Азербайджан было выполнено 240 рейсов. За последние 2 года был проведен ряд пропагандистских и рекламных мероприятий с целью расширения сотрудничества с Китаем в сфере туризма и повышения узнаваемости нашей страны среди китайских туристов. 15 ноября 2023 года был подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским бюро по туризму и известной китайской онлайн-платформой для путешествий "Qyer.com", а 24 сентября 2024 года был подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании между ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Азербайджанским бюро по туризму и "Trip.com Group".

Согласно меморандуму, планируется активно использовать платформу "C-trip", которая может продвигать Азербайджан как привлекательное направление для китайских туристов. Туристические возможности нашей страны были продемонстрированы на выставке "COTTM 2023", прошедшей в Пекине в 2023 году, и на Международной туристической ярмарке "GITF 2024", прошедшей в Гуанчжоу в 2024 году. Также с 18 по 24 сентября 2024 года в Шэньчжэне, Шанхае, Чэнду и Пекине был проведен ряд презентационных мероприятий, организованы встречи по взаимному сотрудничеству между представителями сферы. В течение 2024 года были организованы регулярные встречи с туристическими компаниями, работающими в Китайской Народной Республике, и представлены презентации туристических возможностей нашей страны", - сказали в агентстве.

Отмечается, что в целях повышения осведомленности китайских туристов о туристических возможностях Азербайджана наша страна была представлена ​​как туристическое направление на основных социальных платформах Китая Wechat и Weibo, а также на онлайн-платформах по туризму Qyer, Qunar и C-trip.com, также был организован визит в нашу страну китайских блогеров.

"В 2025 году запланирован ряд рекламных проектов по продвижению азербайджанского туризма в Китае. Продвижение нашей страны как туристического направления планируется осуществлять в рамках партнерства с социальными медиа-платформами WeChat и Douyin, а также Weibo, C-trip, Fliggy и China Tourism Group (CTG). Наша страна приняла участие с национальным стендом в международной туристической выставке "ITB China", которая прошла в Шанхае 27-29 мая 2025 года.

Кроме того, в течение этого года планируется проведение рекламных кампаний на ведущих медиа - платформах, а также организация ознакомительных поездок представителей медиа и блогеров из Китая в Азербайджан, организация ряда мероприятий в нескольких городах Китая с целью продвижения Азербайджана как туристической дестинации среди туристических компаний", - добавили в учреждении.

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