Юбилей Лалы Аббасовой: Мир женщины - история жизни, рассказанная сердцем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел вечер, ставший настоящим гимном женщине, чьё имя давно стало синонимом преданности, таланта и вдохновения - Лале Аббасовой. Журналист, писатель, композитор, педагог, общественный деятель - трудно уместить её жизнь в одно слово. Именно о ней - с теплотой, уважением и восхищением - рассказывали, пели и вспоминали в этот знаменательный вечер, сообщает Trend Life.

На экране оживали страницы её жизни: детство в многодетной семье в Хачмазе, отцовские корни, уходящие в уникальное высокогорное село Хыналыг с его древним языком и самобытными традициями, и Ардебиль - родина её матери. С ранних лет музыка и литература стали её внутренним компасом. Она учила малышей музыкальному искусству, а затем сама стала студенткой, а впоследствии - преподавателем факультета журналистики Бакинского государственного университета.

Лала Аббасова - член Союза журналистов Азербайджана, в 70-е работала в легендарной газете "Вышка" и вскоре стала её заместителем главного редактора. Впоследствии работала в редакции тюркоязычных программ азербайджанского радио. А дальше - новые горизонты: журнал "Ваш дом", газета "Мир женщин", вызвавшая широкий общественный резонанс - на страницах которой публиковались материалы об известных и талантливых женщинах Азербайджана из истории, культуры и науки, общественно-политической жизни. Особое место в её творческом наследии занимает трёхтомная энциклопедия "Азербайджанские женщины XX века".

Но Лала Аббасова известна не только как журналист. Она выпустила ряд литературных книг, написала песни, которые исполняли такие певицы как народные артисты Флора Керимова и Ниса Гасымова, заслуженная артистка Алмаз Алескерова и другие. В 2005 году была избрана депутатом Милли Меджлиса третьего созыва, была членом постоянной комиссии по вопросам науки и образования, а также рабочих групп по межпарламентским отношениям между Азербайджаном - Албанией, Австрией, Болгарией, ЮАР, Испанией, Израилем, Саудовской Аравией и Узбекистаном. Как председатель общественного объединения "Женщина и прогресс", посвятила себя благотворительности и поддержке женских инициатив. И всё это - с неизменным стремлением к общественной пользе.

Вечер прошёл в атмосфере уважения и признательности. Звучали тёплые слова, искренние воспоминания, а сцену украсили музыкальные номера, посвящённые юбиляру. Это был не просто вечер - это была история жизни, рассказанная сердцем.

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