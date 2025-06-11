Всемирный банк понизил прогнозы по экономическому росту Южного Кавказа
Фото: Всемирный банк
Всемирный банк понизил свои прогнозы экономического роста в регионе Южного Кавказа на 2025 год на 0,3 процентного пункта.
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