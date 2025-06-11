Центральный банк Ирана раскрыл объем средств, выделенных на импорт
Центральный банк Ирана в период с марта по июнь обеспечил значительное финансирование для импорта товаров и услуг, охватывающее широкий спектр продукции — от медикаментов до промышленных и потребительских товаров.
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