В Азербайджане впервые осуществлены страховые выплаты в табачной отрасли

БАКУ /Trend/ - Фонд аграрного страхования Азербайджана впервые осуществил страховые выплаты за табачные поля.

Как сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства, ущерб, нанесенный в результате града и наводнения, в общей сложности коснулся около 130 гектаров застрахованных посевов. После обращения фермеров в Фонд аграрного страхования в хозяйства были направлены независимые эксперты по сельскохозяйственному страхованию. Эксперты осмотрели табачные поля, зафиксировали инцидент и подсчитали убытки.

На основании собранной информации фермерам были назначены соответствующие страховые выплаты, а средства перечислены на их счета.

Всего фермерам было произведено около 147 тысяч манатов страховых выплат за ущерб, нанесенный табачным полям. Из этих средств 58 тысяч манатов были выплачены фермерам Шекинского района, 27 тысяч манатов - Балакенского района, 29 тысяч манатов - Загатальского района и 33 тысячи манатов - фермерам Гахского района.

Фонд аграрного страхования страхует табачные поля от ущерба, нанесенного такими природными явлениями и происшествиями, как град, штормы, ураганы, наводнения, снегопад, нападение диких животных, действия третьих лиц. Поскольку 50 процентов аграрной страховой выплаты оплачивает государство, фермеры могут застраховать свои табачные поля за небольшую плату. Например, в Шеки-Загатальском регионе страхование 1 гектара табачного поля с базовым пакетом обходится фермеру примерно в 250 манатов. При страховании посевной площади также от риска потери качества из-за града страховая премия составляет 320 манатов. Это всего 10 процентов годовых расходов на 1 гектар табачной площади.

Следует отметить, что табак выращивается в Азербайджане на 2600 гектарах. 98 процентов табачных площадей расположены в Шеки-Загатальском регионе. Аграриям этого региона также были произведены выплаты по аграрному страхованию табачных площадей.

В результате принятых мер по расширению доступа фермеров к аграрному страхованию фермеры и землевладельцы, а также представители животноводческих хозяйств теперь могут застраховать свои хозяйства через платежную систему "AsanPay", не выходя из дома.

Подробно ознакомиться с условиями страхования и тарифами на продукцию, покрываемую аграрным страхованием, можно на официальном сайте Фонда аграрного страхования в разделе "Растительная продукция". Дополнительную информацию можно получить, подписавшись на страницы фонда в социальных сетях и позвонив по короткому номеру - 1651.

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