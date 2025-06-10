В Агдамском промышленном парке будут производиться велосипеды
Компания ООО "Qarabike" получила статус резидента Агдамского промышленного парка и планирует реализовать проект по производству велосипедов с использованием передовых китайских технологий.
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