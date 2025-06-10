Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в январе-мае по линии ГНС превысили прогноз
В январе-мае этого года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана выросли, особенно за счет ненефтегазового сектора, доля которого значительно превысила поступления от нефтегазовой отрасли.
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