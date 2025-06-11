Годовая инфляция движется по прогнозируемой траектории - ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция движется по прогнозируемой траектории.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в решении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о параметрах процентного коридора.

Отмечается, что в апреле 2025 года годовая инфляция составила 6,3 процента, а месячная - 0,3 процента. Годовой рост цен по продовольственным товарам и услугам составил 7,6 процента, а по непродовольственным товарам - 2,7 процента. Годовая базовая инфляция составила 4,8 процента.

"В последние месяцы сохраняется высокая неопределённость в отношении внешних факторов, влияющих на инфляцию. По данным Международного валютного фонда, в апреле 2025 года индекс цен на сырьевые товары снизился на 1 процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,6 процента в годовом выражении. Средневзвешенная годовая инфляция торговых партнёров в апреле текущего года составила 9,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Номинальный эффективный курс маната по ненефтегазовому сектору в мае 2025 года остался стабильным по сравнению с маем предыдущего года",- также подчеркивается в решении.

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