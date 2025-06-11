У Азербайджана масштабные планы по экспорту "зеленой" энергии в Европу - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет масштабные планы по экспорту "зеленой" энергии в Европу.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе мероприятия на тему "Крепкие семьи, крепкие общества: политика поддержки семьи в странах ОТГ", проходящего в Баку в рамках второго заседания министров и руководителей структур, ответственных за вопросы семьи и социальную политику Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что Азербайджан - страна, стоящая у истоков "нефтяной революции". "Однако этот период пришелся на время, когда Азербайджан не обладал независимостью. Значительная часть наших традиционных энергетических ресурсов использовалась в интересах не нашей страны, а других. Однако после восстановления независимости Азербайджан сумел весьма разумно воспользоваться энергетическими ресурсами, что позволило укрепить государственную независимость и освободить от оккупации свои территории", - сказал он.

Э.Солтанов отметил, что у Азербайджана также имеются связи в сфере традиционной энергетики с Казахстаном и Туркменистаном.

"Зеленая" энергетика - это новый вызов и одновременно возможность для нашего региона. Чтобы превратить эти вызовы в возможности, мы должны мобилизовать все наши ресурсы. У нас есть масштабные планы в европейском направлении: мы намерены экспортировать 4 гигаватта энергии по маршруту Каспийское море-Чёрное море-Европа, а также 1 гигаватт - через Нахчыван и Турцию. Также продолжается работа с братскими Казахстаном и Узбекистаном над Транскаспийской линией электропередачи", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!