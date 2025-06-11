В Баку прошло мероприятие на тему «Средний коридор 360°: от геополитики до цифровой трансформации" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 июня 2025 года в Баку в рамках 2-го заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы, связанные с институтом семьи и социальной политикой, стран-членов Организации тюркских государств состоялось параллельное мероприятие на тему «Средний коридор 360°: от геополитики до цифровой трансформации".

Как сообщает Trend, с приветственной речью на мероприятии выступила председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова. Она подчеркнула важность обсуждаемой темы для тюркского мира.

По ее словам, Средний коридор рассматривается странами-участницами не только как транспортно-логистический маршрут, но и как важный инструмент мира, стабильности и регионального сотрудничества. Также было подчеркнуто, что Средний коридор обеспечивает доступ к инновационным моделям и практикам, способствующим устойчивому развитию.

Мероприятие продолжилось под модераторством исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсала Гасымлы. В своем выступлении министр по делам семьи и социальным услугам Турецкой Республики Махинур Оздемир Гекташ заявила, что Средний коридор это не только сухопутный и морской транспортный маршрут, но и культурный путь, сближающий народы. Заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман отметил, что Средний коридор способствует развитию не только экономики и торговли, но и культурному развитию стран. Депутат Милли Меджлиса, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили подчеркнул, что семейные ценности являются основой человеческого капитала и экономического роста. Он добавил, что взаимосвязь между семейными ценностями и экономическим ростом является актуальной темой исследований. Выступая на тему «Из прошлого в будущее: наследие Шёлкового пути и культурная интеграция», депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа рассказал о важности исторического Шелкового пути и его роли в развитии культурных связей, а также о вкладе этого наследия в современную интеграцию. Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов в своем выступлении на тему «Средний коридор и энергетическая безопасность: возможности "зелёного" транзита» отметил, что Азербайджан играет роль локомотива в традиционной энергетике и стремится к передовым позициям в революции "зелёной" энергетики. Он добавил, что такие новые технологии, как искусственный интеллект и "зелёная" энергия, открывают уникальные возможности для тюркского мира.

Выступающие подчеркнули, что культурное развитие оказывает прямое влияние на семьи, а семьи играют важную роль в развитии общества и нации. Также было отмечено, что ОТГ планирует реализацию совместных проектов, охватывающих сферу института семьи.

Затем состоялся обмен мнениями по теме.

Мероприятие завершилось заключительной речью Бахар Мурадовой, которая поблагодарила участников за активное участие.

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