Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана встретились с репатриированными из Сирии лицами

БАКУ /Trend/ - 3 июня 2025 года была осуществлена репатриация из Сирии еще 13 граждан Азербайджана, 9 из которых - дети. Сотрудники Аппарата омбудсмена провели встречу с репатриантами, помещенными в учреждение социального обслуживания Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, и изучили ситуацию с обеспечением их прав.

Как сообщили Trend в аппарате омбудсмена, также была проведена беседа с руководителем и сотрудниками учреждения, получена информация о проводимых и планируемых мероприятиях по реабилитации репатриантов. В рамках встречи были оценены условия жизни, психологическое состояние и потребности репатриантов, даны рекомендации по защите их прав, а также использованию социальных, медицинских, образовательных, трудовых и других соответствующих государственных услуг.

На встрече репатриантам была предоставлена подробная информация о направлениях деятельности омбудсмена и возможностях обращения к нему.

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