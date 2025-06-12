ТЮРКПА выступает важной платформой, предоставляющей возможности для реализации наших общих интересов - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на пресс-конференции, последовавшей за проведённым 12-го июня в столице Казахстана городе Астана 14-м пленарным заседанием ТЮРКПА.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сообщается, что спикер упомянула о переходе председательства в ТЮРКПА от Милли Меджлиса Азербайджанской Республики к Мажилису парламента Республики Казахстан, и выразила уверенность в том, что это председательство внесёт свой вклад в дальнейшее упрочение организации и усиление нашего общего дела.

Как отметила С.Гафарова, Милли Меджлис Азербайджанской Республики придаёт очень большое значение деятельности в рамках ТЮРКПА. Сегодня единство и солидарность братских тюркских стран находят своё выражение в укреплении и расширении двусторонних и многосторонних связей, а также во взаимной поддержке и совместной деятельности, которые с каждым днём становятся всё более прочными.

По словам спикера Милли Меджлиса, тюркские организации сотрудничества также играют важную роль в этом процессе. Насыщенная повестка сотрудничества сделала необходимым проведение не только традиционных саммитов глав государств Организации тюркских государств, но и неформальных встреч на высшем уровне. Она особо отметила, что инициатива проведения таких встреч была выдвинута главой азербайджанского государства. Первый неформальный саммит состоялся в июле прошлого года в культурной столице Азербайджана, освобождённой от армянской оккупации Шуше, а второй прошёл в мае текущего года в городе Будапешт.

Спикер подчеркнула, что Парламентская ассамблея тюркских государств выступает важной платформой, которая предоставляет возможности для реализации наших общих интересов и направляет наше многостороннее сотрудничество на достижение общей цели.

Сказав о том, что ТЮРКПА прошла за истёкшие годы значительный путь развития и превратилась в эффективный механизм взаимовыгодного сотрудничества наших парламентов, спикер Сахиба Гафарова упомянула успешное проведение 14-го заседания Совета и пленарного заседания Ассамблеи. По её словам, были рассмотрены как итоги работы за прошедший период, так и планы на будущее. Принятая по итогам пленарного заседания Астанинская декларация является выражением нашей общей позиции по вопросам, представляющим интерес для наших стран, а также взаимных доверия и поддержки наших парламентов, сказала она.

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