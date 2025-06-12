Названа площадь посева озимых зерновых в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана продолжается уборка урожая зерновых.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, в этом году посев озимых зерновых был проведен на площади 932 тысячи 319 гектаров по всей стране.

"Из посевных площадей 505 тысяч 696 га приходится на пшеницу, 426 тысяч 623 га - на ячмень.

В настоящее время сбор урожая ведется в 40 районах Азербайджана, в основном на ячменных полях", - говорится в сообщении ведомства.

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