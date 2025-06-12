Азербайджан усиливает меры поддержки семей - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - В последнее время Азербайджан значительно активизировал деятельность по поддержке семей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в ходе официального открытия второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"В Азербайджане реализуются программы поддержки семей, проживающих в регионах. Есть проекты, направленные на экономическую и психологическую поддержку молодых семей. Мы совершенствуем правовые и социальные механизмы предотвращения ранних браков, бытового и гендерного насилия, повышаем цифровую грамотность и устойчивость семей", - сказала она

По словам Мурадовой, главная функция семьи — быть защитным институтом, передающим моральные и этические нормы, укрепляющим общественное сознание молодёжи.

"Конституция Азербайджана и Семейный кодекс признают семью основой общества и обеспечивают её особую защиту со стороны государства. Права каждого члена семьи обеспечиваются и защищаются в судебном порядке", - сказала она.

Председатель комитета также отметила, что очень важно слушать молодёжь, отвечать на их вопросы, предпринимать шаги для формирования общества, основанного на здоровых нравственных принципах.