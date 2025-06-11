В ОТГ начата реализация программ по поддержке молодежи и семей - заместитель генсека

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) осуществляется активное сотрудничество в различных сферах.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Омер Коджаман в ходе мероприятия "Сильные семьи — сильные общества: Политики поддержки семьи в странах ОТГ" в рамках Второго заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Однако до недавнего времени не проводилось мероприятий, напрямую касающихся молодежи и семей. Несмотря на некоторую задержку, работа в этом направлении уже началась, и в будущем планируется реализация новых инициатив, направленных на решение актуальных проблем молодежи и семей в тюркском мире", - сказал он.

Омер Коджаман отметил, что Организация тюркских государств уже реализует программы в сфере инноваций и молодежной политики. При этом, по его словам, пришло время активизировать усилия и в направлении поддержки женщин.

"В тюркском мире проживает около 170 миллионов человек, 40 процентов из которых составляет молодежь. Сегодня многие семьи сталкиваются с вызовами и угрозами. Важно защищать наши семейные ценности, которые опираются на духовное и культурное наследие. Мы продолжим работу по выработке и реализации согласованных стратегий в области семейной политики в рамках ОТГ", - подчеркнул он.

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