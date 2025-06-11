Цены в Лачине нормализуются на фоне роста конкуренции - Эльнур Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Цены в городе Лачин постепенно нормализуются на фоне увеличения конкуренции в торговом секторе.

Об этом в среду заявил Trend архитектор ООО Bakı Abadlıq Xidməti Эльнур Абдуллаев.

По его словам, в городе и прилегающих населенных пунктах функционируют магазины, предприятия общественного питания, а также торговые точки, реализующие товары повседневного спроса.

"Можно сказать, что существенной разницы по уровню цен по сравнению с другими регионами практически не ощущается. Конечно, не во всех сферах ситуация одинакова, но в целом наблюдается положительная динамика", - отметил он.

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