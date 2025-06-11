В Баку открыт мемориальный кабинет легендарного Рашида Бейбутова, представлена концертная программа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялось торжественное и трогательное событие - открытие мемориального кабинета, посвящённого великому певцу, народному артисту СССР, символу азербайджанской музыкальной культуры Рашиду Бейбутову (1915–1989).

Этот вечер собрал вместе представителей власти, деятелей культуры и науки, близких и почитателей таланта великого мастера, чтобы отдать дань памяти и уважения одной из ярчайших звезд музыкального искусства Азербайджана, сообщает Trend Life.

На торжестве царила атмосфера искреннего уважения и глубокой признательности. Мемориальный кабинет стал живым музеем, в котором собраны фотографии, личные вещи, архивные записи и уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве певца. Это пространство призвано не просто хранить память - оно приглашает каждого посетителя прикоснуться к легенде, ощутить дух эпохи и вдохновение, которое Рашид Бейбутов дарил своему зрителю.

Директор Фонда Рашида Бейбутова Камиль Шахвердиев в своей речи подчеркнул, насколько велика роль певца в истории национальной музыки. Он отметил, что создание мемориального кабинета в театре, носящем имя Бейбутова, важный шаг для сохранения и популяризации наследия Мастера для будущих поколений.

Заслуженные деятели искусств, композитор Айдын Азимов и поэт Баба Везироглу с трогательной теплотой говорили о творческом пути и вдохновляющем примере Рашида Бейбутова. Их слова напомнили собравшимся о том, каким трудом, талантом и душевной отдачей был наполнен путь этого великого артиста, и каким неоценимым вкладом он обогатил музыкальную культуру страны.

Гостям была представлена интересная художественная программа. Музыкальный коллектив театра, а также известные исполнители исполнили знаменитые песни из богатого репертуара Рашида Бейбутова, наполнив зал неподдельной ностальгией и трепетом. Зал наполнился волнующими мелодиями и душевными голосами, создавая атмосферу настоящего праздника искусства и памяти.

Этот вечер стал не просто данью уважения к великому Мастеру - он стал праздником, объединяющим людей разного возраста и профессий вокруг наследия, которое продолжает вдохновлять и объединять сердца.

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