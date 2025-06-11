В Иране возобновила работу Бушерская АЭС
Бушерская атомная электростанция на юге Ирана возобновила работу после плановой остановки для замены топливных пластов и проведения технического обслуживания, при этом станция продолжает играть ключевую роль в энергоснабжении страны и развитии ядерной энергетики.
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