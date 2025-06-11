Азербайджан откроет новое торговое представительство в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - На следующей неделе Азербайджан и Узбекистан проведут заседание межправительственной комиссии — ключевого институционального механизма, координирующего двустороннее сотрудничество.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев на панельной сессии "Азербайджан – Узбекистан: вектор экономического партнерства" в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума.

Алиев подчеркнул, что визиты на высоком уровне между странами становятся уже традицией и отражают растущую глубину двусторонних отношений.

Говоря о динамике товарооборота, он отметил значительный рост. "Товарооборот уже был упомянут — почти четверть миллиарда долларов. Но что важнее — по нашим данным за последние четыре месяца эта сумма выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подчеркнул Алиев.

Он также отметил важность институциональных механизмов в поддержке этого процесса. "Межправительственная комиссия — очень важный инструмент, который способствует развитию сотрудничества между нашими институтами", — сказал он. "Одним из таких инструментов является совместный инвестиционный фонд с капиталом почти в 500 миллионов долларов. В рамках наблюдательного совета фонда представители Азербайджана и Узбекистана уже выделили 12 конкретных проектов".

Для дальнейшего укрепления двусторонних связей Азербайджан планирует открыть торговое представительство в Узбекистане. "Это станет шестым торговым представительством Азербайджана в мире, и мы уверены, что оно даст новый импульс развитию наших экономических отношений", — сказал в заключение Эльнур Алиев.