Завершен очередной этап программы тренингов минфина Азербайджана и ВБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 июня завершился очередной этап программы тренингов по применению механизма результативного бюджета, проводимых министерством финансов Азербайджанской Республики и Всемирным банком, участникам были вручены сертификаты.

Trend сообщает, что в ходе тренингов, проведенных в период с февраля по июнь текущего года, участники прошли обучение по правовым и процессуальным основам механизма бюджетирования, ориентированного на результаты, проводимого специалистами министерства финансов, а также обучение по прикладным знаниям и анализу конкретных случаев в отдельных секторах, проводимого специалистами Всемирного банка.

Сотрудники государственных структур, участвовавшие в учениях в рамках проекта правительства Швейцарии "Усиление среднесрочного бюджетного планирования в Азербайджане", совместно с международными экспертами провели обсуждения по подготовке бюджетных предложений, проведению анализа этих предложений, определению путей повышения качества.

Обучение охватило в основном четыре сектора, в которых в Азербайджане применяется среднесрочный и результативный бюджетный механизм - сельское хозяйство, образование, охрана окружающей среды и социальная защита.

По словам Анджа Убелиса, старшего специалиста по государственному управлению Всемирного банка и руководителя проектной группы, обучение способствовало изменению подхода к подготовке бюджета: от традиционного взгляда на объем необходимого финансирования и на то, что будет приобретено на эту сумму, к подходу, учитывающему, какие результаты будут достигнуты с помощью государственных финансов и какое влияние окажут эти результаты.

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