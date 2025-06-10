В Азербайджане внесены изменения в стандарты корпоративного управления страховщиков

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Стандарты корпоративного управления страховщиков", утвержденные решением № 09/2 от 21 февраля 2024 года.

Соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов, сообщает Trend.

Согласно решению, информация, используемая в процессе принятия решений страховщиком, а также обнародуемая для общественности, должна быть адекватной, полной, надежной, актуальной, доступной и непротиворечивой. Соответствующая информация должна соответствовать принципам надежности, понятности, эффективности, существенности, уместности, сопоставимости, при обнародовании должен соблюдаться баланс между прозрачностью и коммерческими интересами, а также должна быть обеспечена защита информации, составляющей тайну в соответствии с законом. Обнародуемая для общественности информация не должна противоречить информации, представленной страховщиком в Центральный банк.

Отчет о деятельности размещается ежегодно в течение 5 месяцев после окончания календарного года в формате PDF или другом формате в отдельном разделе интернет-страницы страховщика. Страховщик также составляет таблицы, предусмотренные приложениями № 4-17 к настоящим стандартам, на ежеквартальной основе и размещает их в течение 15 рабочих дней после окончания каждого квартала в Excel или другом формате в отдельном разделе официальной интернет-страницы. Страховщик может вносить дополнительную информацию в таблицы, предусмотренные приложениями № 4-17 к настоящим стандартам.

В случае существенных изменений данных, отраженных в отчете о деятельности, указанном в пункте 18-1.2 настоящих стандартов, страховщик размещает обновленный отчет о деятельности на официальной странице в интернете не позднее даты внесения изменений.

Общедоступная информация должна храниться на официальном сайте страховщика не менее 5 лет после даты ее размещения. В ней должна быть указана дата размещения обнародованной информации на официальном интернет-сайте страховщика и информация о лице, ответственном за ответы на запросы об обнародованной информации (его фамилия, имя, номер телефона, адрес электронной почты). Кроме того, эта информация может быть опубликована и (или) распространена через средства массовой информации.

Информация, представленная общественности, подписывается председателем правления и главным финансовым администратором страховщика.

Департаменту правового обеспечения финансовых рынков ЦБА поручено в 3-дневный срок обеспечить представление данного решения в министерство юстиции Азербайджанской Республики для включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.

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