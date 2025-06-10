БАКУ /Trend/ - 10 июня 2025 года был произведен первый процентный платеж по "зеленым" облигациям SOCAR.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию SOCAR Capital, в результате первого процентного платежа на счета владельцев облигаций уже перечислены средства в размере 3 миллионов долларов США.

"Зеленые" облигации, выпущенные SOCAR 15 января 2025 года с целью содействия широким и целенаправленным шагам, предпринимаемым Азербайджаном в сфере "зеленой" энергетики, вызвали большой интерес у инвесторов.

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) на сегодня заключено более 330 сделок на общую сумму 13,8 миллиона долларов США по «зеленым» облигациям SOCAR, которые находятся на вторичном рынке с 7 марта и в очередной раз вызвали серьезное оживление на внутренних рынках капитала.

Облигации SOCAR в обращении составили 66,5 процента от общего объема сделок с корпоративными облигациями на БФБ в течение текущего года.

"Зеленые "облигации SOCAR, маркетмейкером которых является инвестиционная компания "ABB Invest", выпущены сроком на 5 лет с доходностью 6 процентов годовых. Облигации не облагаются налогом, купонные выплаты производятся каждые 3 месяца и принесут владельцам в целом 60 миллионов долларов дохода в конце срока.

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