В секторе газоснабжения Азербайджана будут приняты госпрограммы

БАКУ /Trend/ - В целях развития сектора газоснабжения Азербайджана органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, будут приняты краткосрочные (сроком на 5 лет), среднесрочные (сроком от 5 до 10 лет) и долгосрочные (сроком свыше 10 лет) государственные программы.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О газоснабжении", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно законопроекту, будет разработан документ стратегической экологической оценки проектов вышеуказанных государственных программ в порядке, предусмотренном законом "Об оценке воздействия на окружающую среду", и проведена государственная экологическая экспертиза этого документа.

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