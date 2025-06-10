Состоялись первые политические консультации между Азербайджаном и Канадой

БАКУ /Trend/ - Первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Канады состоялись 10 июня в Баку.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, азербайджанскую делегацию возглавила руководитель департамента МИД по странам Америки Эсмира Джафарова, а канадскую делегацию - исполнительный директор департамента МИД по странам Восточной Европы и Евразии Андреас Вейчерт.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о перспективах развития политических связей между двумя странами, подчеркнуто значение контактов в рамках взаимных визитов и международных мероприятий с целью содействия постоянному политическому диалогу. Говорилось о важности избегания моментов и шагов, создающих напряженность в двусторонних отношениях.

В контексте сотрудничества в экономической сфере были обсуждены возможности увеличения двустороннего товарооборота, а также реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий и других областях. Особое внимание было уделено успешному сотрудничеству с канадской стороной в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Высоко оценена стратегическая роль нашей страны в реализации важных энергетических, транспортных и логистических проектов, инициатором и активным участником которых является Азербайджан. В то же время было отмечено, что сотрудничество в сферах образования, культуры и туризма внесет значительный вклад в укрепление межнациональных отношений.

На встрече также была предоставлена подробная информация о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и факторах, препятствующих этому процессу, шагах, предпринимаемых нашей страной для обеспечения прочного мира, а также о минной проблеме на наших освобожденных от оккупации территориях и проводимых там масштабных работах по реконструкции и восстановлению.

В заключение стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

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