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Определен орган, который будет выдавать разрешения на транспортировку газа в Азербайджане

Общество Материалы 10 июня 2025 15:29 (UTC +04:00)
Определен орган, который будет выдавать разрешения на транспортировку газа в Азербайджане

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Определен орган, который будет выдавать разрешения на транспортировку, хранение и распределение газа.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О газоснабжении", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии.

На основании разрешений, выданных в соответствии с настоящим законом и законом "О лицензиях и разрешениях" в секторе газоснабжения будут проводиться следующие работы:

- транспортировка газа;

- распределение газа;

- эксплуатация промышленной газовой установки;

- хранение газа.

Разрешение на транспортировку, распределение газа и эксплуатацию промышленной газовой установки будет выдаваться регулирующим органом (вступает в силу с 1 июля 2028 года), а разрешение на хранение газа - органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Условия выдачи разрешения определяются правилами газоснабжения, утверждаемыми органом (учреждением), уполномоченным соответствующим органом исполнительной власти.

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