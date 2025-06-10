Стали известны инвестиционные показатели PASHA Bank в Карабахе и Восточном Зангезуре
Финансирование инфраструктуры туризма и услуг способствует восстановлению делового климата и экономической активности в регионах, имеющих культурное и историческое значение.
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