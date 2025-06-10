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Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Польши

Политика Материалы 10 июня 2025 16:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Польши
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил новоизбранному Президенту Республики Польша Каролю Навроцкому поздравительное письмо, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Навроцкий,

Искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Республики Польша.

Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеют добрые традиции. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Польши", - говорится в письме.

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