Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Польши

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил новоизбранному Президенту Республики Польша Каролю Навроцкому поздравительное письмо, сообщает во вторник Trend.
"Уважаемый господин Навроцкий,
Искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Республики Польша.
Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеют добрые традиции. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Польши", - говорится в письме.