Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 июня.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9379 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0433 маната, а 100 российских рублей — 2.1492 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7 1 евро EUR 1.9379 1 австралийский доллар AUD 1.1086 1 белорусский рубль BYN 0.5655 1 болгарский леви BGN 0.9913 1 дирхам ОАЭ AED 0.4629 100 южнокорейских вон KRW 0.1248 1 чешская крона CZK 0.0782 1 китайский юань CNY 0.2366 1 датская крона DKK 0.2598 1 грузинский лари GEL 0.6232 1 гонконгский доллар HKD 0.2166 1 индийская рупия INR 0.0199 1 британский фунт стерлингов GBP 2.3014 10000 иранских риалов IRR 0.0266 1 шведская крона SEK 0.1768 1 швейцарский франк CHF 2.0667 1 израильский шекель ILS 0.4878 1 канадский доллар CAD 1.2402 1 кувейтский динар KWD 5.5465 100 казахских тенге KZT 0.3337 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0195 100 венгерских форинтов HUF 0.482 1 молдавский лей MDL 0.0986 1 норвежская крона NOK 0.1687 100 узбекских сомов UZS 0.0133 100 пакистанских рупий PKR 0.6012 1 польский злотый PLN 0.4537 1 румынский лей RON 0.3843 100 российских рублей RUB 2.1492 1 сербский динар RSD 0.0165 1 сингапурский доллар SGD 1.3205 1 саудовский риал SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2.3138 1 турецкая лира TRY 0.0433 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0409 100 японских йен JPY 1.173 1 новозеландский доллар NZD 1.0284

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