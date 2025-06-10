НИИ министерства оборонной промышленности Азербайджана закупит компьютеры
Желающие принять участие в тендере должны представить свои предложения не позднее 15:00 (GMT+4) 18 июня 2025 года.
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