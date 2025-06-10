Ведутся работы по увеличению добычи на иранском газовом месторождении Южный Парс
С вводом в эксплуатацию каждой скважины по этой фазе ожидается увеличение суточной добычи минимум на 1,8 миллиона кубометров газа.
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