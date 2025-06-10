Кыргызстан и Швейцария обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)

БИШКЕК /Trend/ – Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 9 июня принял посла Швейцарской Конфедерации Оливье Бангертера в связи с завершением его дипломатической миссии в стране, передаёт Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-швейцарского сотрудничества, а также ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в Бишкек. Особое внимание было уделено вопросам торговли, инвестиций и устойчивого горного развития.

Также подчёркнута значимость предстоящего заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Министр Кулубаев выразил признательность Оливье Бангертеру за вклад в развитие двусторонних отношений. В свою очередь, дипломат поблагодарил кыргызскую сторону за поддержку в период своей работы в республике.