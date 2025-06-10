Посол Китая в Азербайджане посетит город Шуша

БАКУ /Trend/ - Посол Китая в Азербайджане примет участие в Международной межпартийной конференции, которая пройдет в городе Шуша.

Как передает Trend, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.

Она подчеркнула, что взаимодействие между правящими партиями двух стран продолжает активно развиваться. Это наглядно проявляется в регулярных визитах и участии в международных мероприятиях.

"В эти выходные я, как представитель Коммунистической партии Китая, отправлюсь в город Шуша для участия в Международной межпартийной конференции, организованной партией "Ени Азербайджан", – сказала дипломат.