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Посол Китая в Азербайджане посетит город Шуша

Политика Материалы 10 июня 2025 10:46 (UTC +04:00)
Посол Китая в Азербайджане посетит город Шуша

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ /Trend/ - Посол Китая в Азербайджане примет участие в Международной межпартийной конференции, которая пройдет в городе Шуша.

Как передает Trend, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.

Она подчеркнула, что взаимодействие между правящими партиями двух стран продолжает активно развиваться. Это наглядно проявляется в регулярных визитах и участии в международных мероприятиях.

"В эти выходные я, как представитель Коммунистической партии Китая, отправлюсь в город Шуша для участия в Международной межпартийной конференции, организованной партией "Ени Азербайджан", – сказала дипломат.

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