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Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Азербайджан Материалы 10 июня 2025 22:10 (UTC +04:00)
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
Фото: Федерация борьбы Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Рихад Ибрагимли (110 кг) завоевал золотую медаль чемпионата Европы среди юношей не старше 17 лет, который проходит в столице Северной Македонии Скопье.

Как передает Trend, в финальном поединке Ибрагимли одержал победу над представителем Болгарии Денисом Лазаровым.

Ранее два других азербайджанских борца — Гурбан Меджнунов (48 кг) и Ниджат Ейлагаалиев (80 кг) — завоевали бронзовые медали, победив Николоса Зиниса (Греция, 4:1) и Иенса Абрахамссона (Швеция, 10:0) соответственно.

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