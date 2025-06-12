Как напряженность между Трампом и Маском скажется на рынке драгоценных металлов?

БАКУ /Trend/ - В последние дни споры между Дональдом Трампом и Илоном Маском усилили восприятие риска среди инвесторов, что привело к заметным колебаниям, особенно в технологическом секторе и глобальных индексах.

Так, акции Tesla подешевели примерно на 14% за один день, что привело к потере рыночной стоимости в размере около 150 миллиардов долларов. Несмотря на умеренное оживление на европейских и азиатских рынках на фоне оптимизма в связи с торговыми переговорами между США и Китаем, напряженность между Трампом и Маском продолжает сказываться на рыночных настроениях. В условиях этой нестабильности инвесторы стремятся снизить риски и переходят к традиционным "тихим гаваням" для активов - драгоценным металлам.

Председатель Технического комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням, заместитель председателя правления Ассоциации ювелиров Азербайджана Ровшан Амирджанов сказал Trend, что слабые показатели занятости в США и неопределенность в торговой политике удерживают цену на золото на высоком уровне. По его словам, наряду с этим, ослабление доллара и ожидания понижения процентных ставок ФРС также поддерживают позиции этого драгоценного металла.

Эксперт подчеркнул, что в этот период колебания цен на золото напрямую связаны с торговой политикой США и международной геополитической напряженностью.

"В апреле и начале мая произошло снижение цен на золото, так как в отношениях между США и Китаем появились положительные сигналы и снижение тарифов уменьшило неопределенность. Это ослабило интерес инвесторов к золоту как к безопасному активу.

В апреле 2025 года цена одной унции золота достигла исторического максимума - 3500 долларов США. Хотя в последующий период наблюдалось краткосрочное снижение, позже рост восстановился, и в настоящее время золото торгуется на уровне примерно 3350 долларов за унцию. На спотовом рынке за этот год уже зафиксирован рост стоимости на более чем 25 процентов", - отметил он.

Р. Амирджанов напомнил, что во второй половине мая жесткие экономические заявления администрации Трампа в отношении европейских стран и технологического сектора создали новые риски.

"Заявления Трампа по поводу налоговой реформы вызвали определенные разногласия внутри страны. На этом фоне золото вновь приобрело функцию надежного инвестиционного инструмента, и цены начали расти. Рост цен в мае был, в частности, связан с поведением инвесторов на фоне публикации инфляционных показателей США. Низкие ставки заимствования вызвали отток средств от стабильных, но низкодоходных финансовых инструментов в пользу золота. С учетом геополитических рисков, инфляционного давления и глобальной экономической неопределенности, рост цен выглядит неизбежным.

В начале июня рост геополитических рисков и экономической неопределенности еще больше укрепил позиции золота, в результате чего цены продолжили повышаться.

Цены на золото чувствительны к краткосрочным геополитическим и экономическим сигналам. В большей степени изменения цен зависят от протекционистской политики США. Динамика, наблюдаемая в этот период, еще раз подтверждает важную роль золота", - отметил он.

По словам эксперта, на высокую цену золота оказывают значительное влияние как экономические, так и геополитические факторы.

"Следует особо подчеркнуть роль центральных банков в росте цен. В настоящее время центральные банки по всему миру ежемесячно покупают примерно 80 тонн золота, что по текущим ценам составляет около 8,5 миллиарда долларов. Более того, хотя большинство этих закупок не раскрывается в прозрачной форме, торговая статистика указывает на то, что, в частности Китай закупает золото в больших объемах через Швейцарию.

По данным Всемирного совета по золоту, центральные банки и суверенные инвестиционные фонды ежегодно приобретают примерно 1000 тонн золота. Это составляет по меньшей мере четверть всей мировой годовой добычи. Согласно опросам на 2025 год, более трети банков планируют продолжать закупки золота и не рассматривают его продажу", - сказал Р. Амирджанов.

Он также перечислил другие важные факторы, влияющие на высокую цену золота.

По его словам, геополитические риски и конфликты - война между Украиной и Россией, нестабильность на Ближнем Востоке, напряженность в отношениях между Китаем и США делают золото более привлекательным как надежный актив. Растущий мировой спрос на золото достиг рекордного уровня - 4974,5 тонны. Центральные банки приобрели 1045 тонн золота в 2024 году, и рост продолжается в 2025 году. Такие страны, как Азербайджан, Польша, Чехия, Турция, Китай и Индия значительно увеличили свои золотые резервы.

"Анализ показывает, что цена на золото может продолжить рост в ближайшем будущем. Согласно прогнозам, стоимость одной унции золота ожидается в диапазоне 3500-3800 долларов США. С другой стороны, спрос на серебро также будет расти. Этот рост в основном связан с широким применением серебра в промышленности и финансовом секторе. В настоящее время цены на серебро торгуются в диапазоне 36,40-36,70 долларов США за унцию. Следует отметить, что за последний год серебро подорожало на более чем 45%", - резюмировал Р. Амирджанов.

В заключение можно отметить, что несмотря на то, что напряженность между Трампом и Маском усиливает краткосрочные колебания, чувствительность к рискам остается высокой. Соответственно, спрос на драгоценные металлы продолжает расти. В такой ситуации сбалансированный подход и диверсификация портфеля остаются рекомендованной стратегией для инвесторов.