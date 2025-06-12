Углубление политических связей между тюркскими государствами формируют новую архитектуру сотрудничества - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с рабочим визитом в столице Казахстана Астане спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 12 июня выступила на 14-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, выступая на заседании, организованном на тему «Тюркский век: роль парламентской дипломатии», спикер С.Гафарова рассказала об историческом развитии тюркских народов, их единстве и возможностях сотрудничества в современную эпоху.

Она отметила, что хотя тюркские народы проживают на обширной географии, но на протяжении всей истории не были разобщены и прошли схожий путь развития. Деятельность наших независимых и устойчиво развивающихся государств в современную эпоху обеспечивает дальнейшее укрепление этого единства.

Спикер подчеркнула, что сегодня тюркское единство вступает в новый исторический этап, основанный на взаимном уважении и стратегическом партнерстве. Принцип «единства языка, мысли и дела» становится важным фактором стабильности и процветания тюркского мира. Углубление политических связей между нашими государствами и успешно реализуемые экономические проекты формируют новую архитектуру сотрудничества.

Сахиба Гафарова отметила, что в стремительно меняющемся мире важно давать коллективный отпор глобальным вызовам и тюркский мир обладает уникальным потенциалом в этом плане.

Говоря о вкладе Азербайджана в этот процесс, спикер Милли Меджлиса сказала, что Азербайджан предпринимает последовательные шаги по укреплению единства тюркского мира. Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с тюркскими государствами является одним из основных приоритетов внешней политики нашей страны.

Спикер довела до внимания, что восстановление территориальной целостности Азербайджана и меры, принятые в Карабахе под руководством Президента Ильхама Алиева, являются для тюркского мира историческим достижением и создали новые геополитические реалии. Это также открывает новые возможности для углубления региональной интеграции.

Коснувшись в своем выступлении деятельности ТЮРКПА, С.Гафарова сказала, что успешно функционирующая более 15 лет ассамблея играет важную роль в развитии парламентской дипломатии между нашими странами. Эта организация является важной площадкой как для сближения законодательства, так и для обсуждения актуальных вопросов.

Спикер добавила, что парламенты должны поддерживать реализацию решений, принятых на уровне глав государств, и активно участвовать в формировании институциональных основ тюркского века. Сотрудничество по глобальным вызовам - геополитической нестабильности, изменению климата, информационной безопасности и другим вопросам – должно быть усилено.

В завершение своего выступления председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что XXI век является периодом развития и прогресса для тюркских народов. Как отметил Президент Ильхам Алиев, этот век должен стать веком развития тюркского мира. По словам спикера, эта цель может быть достигнута только посредством единства и солидарности. Парламент Азербайджана и впредь будет придавать большое значение сотрудничеству в рамках ТЮРКПА.

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