Во время апрельских боев мы потеряли 18 боевых позиций - обвиняемый Левон Мнацаканян

БАКУ /Trend/ - 12 июня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Левон Мнацаканян ответил на вопросы прокурора, защищающего государственное обвинение, в связи с апрельскими боями 2016 года.

Как сообщает в четверг Trend, Л.Мнацаканян, являвшийся в то время "министром обороны" самопровозглашенного режима в звании "генерал-лейтенанта", сказал, что в ходе этих боев они потеряли 18 боевых позиций.

В суде также были продемонстрированы отрывки из двух интервью Мнацаканяна журналистам об апрельских боях. В одном из интервью он заявил: "Общая ситуация находится под контролем, боеготовность войск соответствует требуемому уровню, наши границы крепки и находятся в надежных руках". На вопрос журналиста "Правда ли, что противник обороняется?" Л.Мнацаканян ответил: "Да".

Начальник отдела по защите государственного обвинения в районных судах города Баку Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов задал Л.Мнацаканяну вопрос: "Кто является той стороной, о которой вы говорите, и от какого именно вашего нападения защищается?" На этот вопрос Л. Мнацаканян не дал конкретного ответа.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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